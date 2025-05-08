Мерц об отправке военных ФРГ в Украину: Вопрос сейчас даже не стоит

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос об отправке немецких военнослужащих в Украину для обеспечения мира “сейчас даже не стоит”.

Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Die Welt , когда возвращался из визита из Парижа. Фрагменты разговора канцлера с медиа приводит DW.

Мерц об отправке военных в Украину

По мнению Мерца, текущая ситуация в Украине очень далека от прекращения огня и заключения мирного соглашения.

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В интервью канцлер ФРГ упомянул о других возможностях Берлина в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности или наблюдении за прекращением огня.

— Мы, конечно, могли бы и в дальнейшем оказывать очень сильную поддержку украинской армии, обеспечивать ее вооружением с помощью США в рамках совместных европейских усилий, — сказал он.

По словам Фридриха Мерца, пока не будет постоянного прекращения огня и соответствующего соглашения с Москвой, Берлин не может предоставить никакой информации о масштабах гарантий безопасности Украины.

Говоря о роли США, Мерц считает, что войну России против Украины нельзя остановить “без дальнейших политических обязательств Соединенных Штатов”, и европейцы, по его словам, “не могут заменить США”, но готовы внести свой вклад.

Напомним, 6 мая во втором туре голосования лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца избрали новым канцлером Германии. На этом посту он сменил социал-демократа Олафа Шольца.

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