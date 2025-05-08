Мерц про відправлення військових ФРН в Україну: Питання зараз навіть не стоїть

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання про відправлення німецьких військовослужбовців в Україну для забезпечення миру “зараз навіть не стоїть”.

Таку думку він висловив в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, коли повертався після візиту з Парижа. Фрагменти розмови канцлера із медіа наводить DW.

Мерц про відправлення військових в Україну

На думку Мерца, поточна ситуація в Україні дуже далека від припинення вогню та укладання мирної угоди.

Зараз дивляться

В інтерв’ю канцлер ФРН згадав про інші можливості Берліна у питанні надання Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню.

— Ми, звісно, могли б і надалі надавати дуже сильну підтримку українській армії, забезпечувати її озброєнням за допомогою США в межах спільних європейських зусиль, – сказав він.

За словами Фрідріха Мерца, доки не буде постійного припинення вогню та відповідної угоди з Москвою, Берлін не може надати жодної інформації щодо масштабів гарантій безпеки Україні.

Говорячи про роль США, Мерц вважає, що війну Росії проти України не можна зупинити “без подальших політичних зобов’язань Сполучених Штатів”, і європейці, за його словами, “не можуть замінити США”, але готові зробити свій внесок.

Нагадаємо, 6 травня у другому турі голосування лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини. На цій посаді він змінив соціал-демократа Олафа Шольца.

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