Сі Цзіньпін прилетів на парад у Москву: Путін назвав його “дорогим другом”

Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, прибувши до Москви для участі у святкуванні 9 травня.

Хто зустрічав Сі Цзіньпіна в Москві

Як повідомляють прокремлівські агентства його літак приземлився в аеропорту Внуково, де китайського керівника зустріла віцепрем’єрка РФ Тетяна Голікова.

Глава Кремля Володимир Путін, попри значущість візиту, до аеропорту не приїхав.

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Зустріч між Сі та Путіним відбулася у Москві та тривала близько трьох з половиною годин.

Під час публічної частини перемовин обидва лідери обмінялися “взаємними компліментами та окреслили наміри подальшої співпраці”.

Позиція Путіна

Виступаючи перед пресою, російський диктатор назвав Сі “дорогим другом”.

За словами Путіна, на параді в Москві присутність китайських військових буде найбільшою серед усіх іноземних контингентів:

– Наскільки мені відомо, це найбільший за чисельністю з іноземних військових контингентів, – сказав він.

Також Путін наголосив на стратегічному партнерстві Москви та Пекіна, яке, за його словами, “не спрямоване проти когось”, а служить інтересам обох народів.

Відповідь Сі Цзіньпіна

У своєму виступі китайський лідер “підкреслив готовність Пекіна до тісної взаємодії з Москвою”.

– Ми співпрацюватимемо з Росією, щоб виконати особливі обов’язки світових держав, — заявив Сі.

Також він висловив підтримку ідеї багатополярного світу та рівноправної глобалізації.

– Пекін готовий сприяти рівноправній, упорядкованій, багатополярній та інклюзивній економічній глобалізації, – додав президент Китаю.

Сі додав, що Китай і Росія мають намір “рішуче захищати” інтереси країн, що розвиваються, позиціонуючи себе як захисників нового світового порядку.

Короткий візит Сі Цзіньпіна до Москви триватиме до 10 травня.

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