Канада призвала РФ к полному прекращению огня, а не только на “несколько дней мира”

Канада призвала Россию прекратить захватническую войну против Украины и немедленно восстановить мир в Европе.

Соответствующее видео было опубликовано на странице МИД Канады в соцсети X (ранее Twitter).

В ведомстве сообщили, что 9 мая РФ чтит окончание Второй мировой войны и празднует собственную версию Дня победы.

Кроме того, в министерстве призвали Москву прекратить манипуляции и принять “искренние усилия” для стабилизации ситуации.

Today, as Russians celebrate #VictoryDay, Canada calls upon the Kremlin to live up to its word and truly seek a “peaceful, free and secure future for all”, especially for Russians and Ukrainians pic.twitter.com/JpOQrOLeGE

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) May 9, 2025