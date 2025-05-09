Канада призвала РФ к полному прекращению огня, а не только на “несколько дней мира”

Канада призвала Россию прекратить захватническую войну против Украины и немедленно восстановить мир в Европе.

Соответствующее видео было опубликовано на странице МИД Канады в соцсети X (ранее Twitter).

Канада призвала РФ прекращения войны

В ведомстве сообщили, что 9 мая РФ чтит окончание Второй мировой войны и празднует собственную версию Дня победы.

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— В то же время, именно Россия сейчас лишает Европу мира своей захватнической войной против Украины. В этот 9 мая мы призываем Россию согласиться на полное прекращение начатой ею войны, а не только на несколько дней мира, — говорится в видео.

Кроме того, в министерстве призвали Москву прекратить манипуляции и принять “искренние усилия” для стабилизации ситуации.

Today, as Russians celebrate #VictoryDay, Canada calls upon the Kremlin to live up to its word and truly seek a “peaceful, free and secure future for all”, especially for Russians and Ukrainians pic.twitter.com/JpOQrOLeGE — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) May 9, 2025

— Не забывайте жертвы и уроки, вынесенные из войны, и неутомимо работаем над установлением длительного мира и нахождением дипломатических решений, — отметили в МИД Канады.

Источник: Foreign Policy CAN

Фото: Александр Прокудин

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