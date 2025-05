Канада закликала РФ до повного припинення вогню, а не лише на “кілька днів миру”

Канада закликала Росію припинити загарбницьку війну проти України і негайно відновити мир у Європі.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці МЗС Канади в соцмережі X (раніше Twitter).

У відомстві повідомили, що 9 травня РФ вшановує закінчення Другої світової війни і святкує власну версію Дня перемоги.

Крім того, у міністерстві закликали Москву припинити маніпуляції та вжити “щирих зусиль” для стабілізації ситуації.

Today, as Russians celebrate #VictoryDay, Canada calls upon the Kremlin to live up to its word and truly seek a “peaceful, free and secure future for all”, especially for Russians and Ukrainians pic.twitter.com/JpOQrOLeGE

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) May 9, 2025