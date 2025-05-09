Канада закликала РФ до повного припинення вогню, а не лише на “кілька днів миру”

Канада закликала Росію припинити загарбницьку війну проти України і негайно відновити мир у Європі.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці МЗС Канади в соцмережі X (раніше Twitter).

Канада закликала РФ припинення війни

У відомстві повідомили, що 9 травня РФ вшановує закінчення Другої світової війни і святкує власну версію Дня перемоги.

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– Водночас, саме Росія зараз позбавляє Європу миру своєю загарбницькою війною проти України. Цього 9 травня ми закликаємо Росію погодитися на повне припинення розпочатої нею війни, а не лише на кілька днів миру, – йдеться у відео.

Крім того, у міністерстві закликали Москву припинити маніпуляції та вжити “щирих зусиль” для стабілізації ситуації.

Today, as Russians celebrate #VictoryDay, Canada calls upon the Kremlin to live up to its word and truly seek a “peaceful, free and secure future for all”, especially for Russians and Ukrainians pic.twitter.com/JpOQrOLeGE — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) May 9, 2025

– Не забуваймо жертви й уроки, винесені з війни, й невтомно працюймо над встановленням тривалого миру та знаходженням дипломатичних рішень, – наголосили у МЗС Канади.

Джерело: Foreign Policy CAN

Фото: Олександр Прокудін

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