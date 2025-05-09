Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Канада закликала РФ до повного припинення вогню, а не лише на “кілька днів миру”

обстріл Херсонщини

Канада закликала Росію припинити загарбницьку війну проти України і негайно відновити мир у Європі.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці МЗС Канади в соцмережі X (раніше Twitter).

Канада закликала РФ припинення війни

У відомстві повідомили, що 9 травня РФ вшановує закінчення Другої світової війни і святкує власну версію Дня перемоги.

Зараз дивляться

– Водночас, саме Росія зараз позбавляє Європу миру своєю загарбницькою війною проти України. Цього 9 травня ми закликаємо Росію погодитися на повне припинення розпочатої нею війни, а не лише на кілька днів миру, – йдеться у відео.

Крім того, у міністерстві закликали Москву припинити маніпуляції та вжити “щирих зусиль” для стабілізації ситуації.

– Не забуваймо жертви й уроки, винесені з війни, й невтомно працюймо над встановленням тривалого миру та знаходженням дипломатичних рішень, – наголосили у МЗС Канади.

Читайте також
9 травня як декорація: Путін маскує поразки масштабним парадом у Москві
Парад у Москві

Джерело: Foreign Policy CAN

Фото: Олександр Прокудін

Війна в Україні, День перемоги, Друга світова війна, Канада, МЗС, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь