Вучич встретился с Фицо в Москве: “братские” фото на фоне Кремля и реакция ЕС

Президент Сербии Александар Вучич поделился фотографиями из Москвы, где 8 мая встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в канун военного парада ко Дню победы.

Учитель показал фото из Фицо на фоне Кремля

Оба прибыли в Россию для участия в мероприятиях, организованных Кремлем, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.

– Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки – братья навсегда! — написал Вучич под опубликованными фото, где политики обнимаются на фоне Кремля.

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Впрочем, такой визит не остался без международного внимания. Верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас подвергла резкой критике участие Вучича в праздновании на фоне российской агрессии.

— Господин Верховный Представитель, вы сказали, что европейцы должны быть завтра в Украине, а не в Москве. Итак, президент Вучич – президент Сербии – решил поехать в Москву, несмотря на призывы не делать этого. Какое ваше послание ему? Что вы сказали его министру иностранных дел – кажется, он присутствовал сегодня? Какое влияние это окажет на вступление Сербии в ЕС в целом? – спросили журналисты.

Каллас ответила, что хотя сербские военные не будут участвовать в параде, само присутствие президента рядом с Путиным несет серьезные политические последствия.

– Это остается на совести всех этих людей, которые стоят бок о бок с Путиным, который сейчас ведет войну – не в истории, а именно сейчас – самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Как я уже говорила, государства-члены не относятся к этому легкомысленно. Когда мы обсуждаем следующие шаги, у государств-членов возникает много вопросов: кто ваш друг, с кем вы действительно имеете дело, — заявила она.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в праздновании 9 мая.

Выступая перед прессой, русский диктатор назвал Си “дорогим другом”.

Фото: Александр Вучич

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