Вучич зустрівся із Фіцо в Москві: “братерські” фото на тлі Кремля та реакція ЄС

Президент Сербії Александар Вучич поділився світлинами з Москви, де 8 травня зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо напередодні військового параду до Дня перемоги.

Вучич показав фото із Фіцо на тлі Кремля

Обоє прибули до Росії для участі в заходах, організованих Кремлем, попри повномасштабну війну РФ проти України.

– Братська зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби та словаки — брати назавжди! — написав Вучич під опублікованими фото, на яких політики обіймаються на фоні Кремля.

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Утім, такий візит не залишився без міжнародної уваги. Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас різко розкритикувала участь Вучича у святкуванні на фоні російської агресії.

– Пане Верховний Представнику, ви сказали, що європейці мають бути завтра в Україні, а не в Москві. Отже, президент Вучич — президент Сербії — вирішив поїхати до Москви, незважаючи на заклики не робити цього. Яке ваше послання йому? Що ви сказали його міністру закордонних справ — здається, він був присутній сьогодні? Який вплив це матиме на вступ Сербії до ЄС загалом? — запитали журналісти.

Каллас відповіла, що, хоча сербські військові не братимуть участі в параді, сама присутність президента поруч із Путіним несе серйозні політичні наслідки.

– Це залишається на совісті всіх цих людей, які стоять пліч-о-пліч з Путіним, який зараз веде війну — не в історії, а саме зараз — найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Як я вже казала, держави-члени не ставляться до цього легковажно. Коли ми обговорюємо наступні кроки, у держав-членів виникає багато запитань: хто ваш друг, з ким ви насправді маєте справу, — заявила вона.

Нагадаємо, Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви для участі у святкуванні 9 травня.

Виступаючи перед пресою, російський диктатор назвав Сі “дорогим другом”.

Фото: Олександр Вучич

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