США схвалили передавання Україні 125 далекобійних і 100 ракет Patriot від Німеччини

Сполучені Штати Америки схвалили передавання Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot від Німеччини.

США схвалили передавання ракет Україні

Як повідомляє The New York Times з посиланням на представника американського Конгресу, це озброєння виробляється у США і не може бути експортовано, навіть якщо воно належить іншій країні, без схвалення Вашингтона.

У виданні зазначають, що це критично важливе озброєння, особливо на тлі виснаження українських запасів і нездатності Європи швидко наростити виробництво.

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– Хоча європейські лідери та інвестори, схоже, готові вкладати більше грошей у виробництво зброї, керівники галузі та експерти прогнозують, що знадобиться десятиліття, щоб налаштувати процес на потрібну швидкість, – йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що останніми днями президент США Дональд Трамп продемонстрував більше підтримки України, зокрема погрожував новими санкціями проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися на тривале припинення вогню.

Крім того, Факти ICTV розбиралися з експертами, чи буде припинення вогню з 12 травня і що чекає на російського диктатора Володимира Путіна у разі відмови від 30-денного повного перемир’я.

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