Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США схвалили передавання Україні 125 далекобійних і 100 ракет Patriot від Німеччини

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки схвалили передавання Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot від Німеччини.

США схвалили передавання ракет Україні

Як повідомляє The New York Times з посиланням на представника американського Конгресу, це озброєння виробляється у США і не може бути експортовано, навіть якщо воно належить іншій країні, без схвалення Вашингтона.

У виданні зазначають, що це критично важливе озброєння, особливо на тлі виснаження українських запасів і нездатності Європи швидко наростити виробництво.

Зараз дивляться

– Хоча європейські лідери та інвестори, схоже, готові вкладати більше грошей у виробництво зброї, керівники галузі та експерти прогнозують, що знадобиться десятиліття, щоб налаштувати процес на потрібну швидкість, – йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що останніми днями президент США Дональд Трамп продемонстрував більше підтримки України, зокрема погрожував новими санкціями проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися на тривале припинення вогню.

Крім того, Факти ICTV розбиралися з експертами, чи буде припинення вогню з 12 травня і що чекає на російського диктатора Володимира Путіна у разі відмови від 30-денного повного перемир’я.

Читайте також
Пєсков заявив про “свою позицію” РФ у відповідь на пропозицію 30-денного припинення вогню
пєсков

Війна в Україні, Ракета, США-Україна, Україна-Німеччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь