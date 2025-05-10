Песков заявил о “своей позиции” РФ в ответ на предложение 30-дневного прекращения огня
Российская Федерация обдумает предложение о 30-дневном полном прекращении огня в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора и представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков о позиции РФ по 30-дневному перемирию
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, у Москвы якобы есть “своя позиция” в вопросе перемирия.
Как заявил Дмитрий Песков, Россия якобы обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.
— Мы должны подумать об этом. Это новые обстоятельства. Следовательно, у нас есть своя позиция, — утверждает он.
Он добавил, что у России якобы нет каналов для диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения предложенного западными странами 30-дневного перемирия в Украине.
По словам Пескова, российская сторона видит, что Европа ей открыто противостоит. Спикер Кремля подчеркнул, что якобы Россия устойчива к давлению.
При этом Песков отметил, что Москва поддерживает диалог с Вашингтоном, в ходе которого обсуждаются различные вопросы.
В Киеве состоялась первая пятисторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска.
Лидеры Европы и Украины выпустили совместное заявление, призвав Россию согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам и избежать дополнительных и более сильных санкций против Москвы.