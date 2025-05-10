ЕС поддерживает Турцию как посредника в мирных переговорах по Украине

В Европейском Союзе положительно относятся к идее, что Турция может стать посредником в переговорах об окончании войны России против Украины и достижении мира.

Об этом сказал глава Представительства Европейского Союза в Турции Томас Ханс Оссовски в комментарии Укринформу.

ЕС поддерживает роль Турции как посредника в мирных переговорах

— Турция сегодня предлагает сыграть свою роль в любых переговорах, которые, как мы также надеемся, завершат эту преступную операцию России против Украины, поэтому это более чем желательно, — отметил Оссовски.

Он напомнил, что Турция уже ранее сыграла важную посредническую роль. В частности, при ее участии удалось создать так называемый зерновой коридор, который позволил экспортировать украинское зерно через Черное море во время войны.

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— Мы очень благодарны за ту позитивную посредническую позицию, которую Турция заняла в последние годы. Было многое достигнуто. Мы получили Черноморскую зерновую инициативу, она работала, — сказал дипломат.

Оссовски подчеркнул, что Анкара придерживается Конвенции Монтре — международного соглашения от 1936 года, которое ограничивает проход военных кораблей через проливы во время войны.

— И Турция гарантировала это, чем сделала огромный вклад в деэскалацию войны в Черном море. Потому что она не позволила российским военным кораблям продолжать свою преступную деятельность против Украины в Черном море, — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Источник : Укринформ

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