Трамп запропонував Ердогану стати посередником між Україною та РФ — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп звернувся до турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням взяти на себе роль посередника у переговорах між Україною та Росією.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Трамп просить Ердогана стати посередником на переговорах

Як зазначається, під час телефонної розмови, яку джерела назвали “теплою”, президенти обговорили перспективи візитів до столиць один одного.

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Зокрема, Трамп заявив, що готовий приїхати до Туреччини після візиту Ердогана до США. Попередньо, поїздку турецького лідера до Вашингтона заплановано на червень.

– Трамп попросив президента Ердогана стати посередником у припиненні російсько-української війни. Президент Ердоган — лідер, який може зустрітися і з Путіним, і з Зеленським. Він позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва, — цитує видання своє джерело.

Отже, Туреччина знову опиняється в центрі дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни, яку Росія веде проти України з 2022 року.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів, але лише за умови безпосередньої участі у процесі Росії.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна не торгує своєю незалежністю, а наші “червоні лінії” — це Конституція, міжнародне право і Статут ООН.

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