Иран и США провели четвертый раунд ядерных переговоров: Тегеран назвал их “тяжелыми”

В Омане в воскресенье, 11 мая, завершился очередной раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по разрешению споров вокруг ядерной программы Тегерана.

Стороны согласились на дальнейшие переговоры, хотя Тегеран назвал последнюю встречу “сложной”.

Переговоры США и Ирана по ядерной программе

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи подтвердил завершение переговоров, заявив, что они были “тяжелыми, но полезными”.

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— Трудные, но полезные переговоры, которые помогли лучше понять позиции друг друга и найти разумные и реалистичные пути решения разногласий. Следующий раунд будет координироваться и объявляться Оманом, — написал он в соцсети X.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал четвертый раунд ядерных переговоров с США “более серьезным” и “более детальным”, чем предыдущие встречи.

— Переговоры были гораздо более серьезными и четкими, чем предыдущие три раунда, — сказал Арахчи в интервью иранскому государственному телевидению из Омана, передает AFP.

По словам Арагчи, обсуждались “более детальные вопросы” и что переговоры “продвигаются вперед”.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа сказал CNN, что обсуждения “снова были как прямыми, так и косвенными” и продолжались более трех часов. Он назвал их обнадеживающими.

Сообщается, что переговоры в воскресенье были направлены на урегулирование ядерной программы Тегерана и снятие санкций.

Обе страны выразили готовность решать свои споры дипломатическим путем. Центральным вопросом остается требование Ирана продолжать обогащать уран для своей ядерной программы, которая, как он настаивает, имеет мирный характер, что США называют красной линией.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в конце апреля. Как сообщали СМИ, обсуждения закончились серьезными разногласиями и обещанием встретиться снова.

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