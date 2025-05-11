Кандидат от власти Тшасковский лидирует на выборах в Польше, но его поддержка падает

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется на пост президента Польши от правящей партии Гражданская платформа, сохраняет лидерство в предвыборной гонке, однако его рейтинги демонстрируют отрицательную динамику.

Выборы в Польше: кто фаворит

По данным опроса агентства Opinia24, обнародованного RMF24, за Тшасковского сейчас готовы проголосовать 30% опрошенных.

Уточняется, что это один из самых низких результатов политика за время этой избирательной кампании.

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На второй позиции в рейтинге — Кароль Навроцкий, кандидат по протекции оппозиционной партией Право и справедливость. Его поддерживают 25% респондентов.

Третье место занимает представитель ультраправой партии Конфедерация Славомир Менцен, известный своими антиукраинскими взглядами. Он получил поддержку 13% опрошенных.

Когда выборы в Польше

Президентские выборы в Польше запланированы на 18 мая.

В случае, если ни один из кандидатов не получит большинства голосов в первом туре, второй тур состоится 1 июня.

Нынешняя избирательная кампания уже установила рекорд: участие в ней принимают 17 кандидатов — наибольшее количество с 1995 года.

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