Кандидат від влади Тшасковський лідирує на виборах у Польщі, але його підтримка падає

Мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується на посаду президента Польщі від правлячої партії Громадянська платформа, зберігає лідерство у передвиборчих перегонах, проте його рейтинги демонструють негативну динаміку.

Вибори у Польщі: хто фаворит

За даними опитування агентства Opinia24, оприлюдненого RMF24, за Тшасковського наразі готові проголосувати 30% опитаних.

Уточнюється, що це один із найнижчих результатів політика за час цієї виборчої кампанії.

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На другій позиції в рейтингу – Кароль Навроцький, кандидат за протекції опозиційної партії “Право і справедливість”. Його підтримують 25% респондентів.

Третє місце посідає представник ультраправої партії Конфедерація Славомір Менцен, відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Він має підтримку 13% опитаних.

Коли вибори у Польщі

Президентські вибори в Польщі заплановані на 18 травня.

У разі, якщо жоден із кандидатів не отримає більшості голосів у першому турі, другий тур відбудеться 1 червня.

Цьогорічна виборча кампанія вже встановила рекорд: участь у ній беруть 17 кандидатів – найбільша кількість із 1995 року.

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