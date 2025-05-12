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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Трамп анонсировал указ о снижении цен на лекарства на 30-80%

трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении подписать указ, которым цены на лекарства будут снижены до уровня других стран с высоким уровнем дохода. По его словам, препараты будут стоить на 30-80% меньше.

— Решение Трампа должно ввести так называемое ценообразование в странах наибольшего содействия или международное референтное ценообразование, — говорится в сообщении.

Ликвидировать разрыв

Сообщается, что США платят больше всего в мире за многие рецептурные препараты, часто почти втрое больше, чем другие развитые страны. Трамп заявил, что хочет ликвидировать этот разрыв, но не уточнил, каким образом.

По словам четырех лоббистов фармацевтической отрасли, производители лекарств ожидали распоряжения, которое будет направлено на программу медицинского страхования Medicare.

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Производители лекарства ожидают, что приказ коснется целого ряда препаратов, кроме тех, на которые распространяется закон о снижении инфляции предыдущего президента США Джо Байдена.

Согласно этому закону Medicare согласовала цены на 10 препаратов, и эти цены должны быть введены в действие в следующем году. Еще больше лекарств должно быть согласовано в этом году.

Не первая попытка

— Государственная установка цен в любой форме вредна для американских пациентов, — заявил Алекс Шрайвер, представитель ведущей лоббистской группы американских фармацевтических компаний “Фармацевтические исследования и производители Америки”.

Это уже не первая попытка Трампа привязать цены на лекарства в США к ценам в других странах. Во время первого срока суд заблокировал предложенную программу международного референтного ценообразования.

По прогнозам его администрации, это предложение пять лет назад должно было сэкономить налогоплательщикам более $85 млрд за семь лет, сократив ежегодные расходы США на лекарства более чем на $400 млрд.

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Источник: NYT
Дональд Трамп, Ціни на ліки
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