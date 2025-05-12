Украина готова представить ЕС дорожные карты реформ — Стефанишина

Украина готова представить дорожные карты реформ представителям стран-членов Европейского Союза и Еврокомиссии.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Дорожные карты реформ Украины

Стефанишина представила на специальном заседании комитета по правовым вопросам Европейского парламента ключевые достижения Украины в сферах судебной реформы, прозрачности, подотчетности и общего прогресса в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.

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По ее словам, для Украины реформы и трансформация государства в условиях войны — это не только реализация стремлений нашего общества, но и жизненно необходимый шаг для сохранения функционирования государства.

Она подчеркнула, что не только украинское правительство или президент Владимир Зеленский двигают страну в Евросоюз, но и весь народ.

Украина завершила и предварительно приняла на национальном уровне проекты трех стратегических документов, которые определяют видение трансформации страны на период до членства Украины в ЕС, обратила внимание Стефанишина.

В частности, это видение воплощено в трех дорожных картах: по верховенству права, реформированию государственного управления и функционированию демократических институтов.

Кроме этого, Украина предложила план действий для защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины.

Стефанишина рассказала, что документ подготовлен в широком диалоге с представителями меньшинств, но также учитывает ключевые вопросы, которые поднимало одно из государств-членов ЕС.

По ее словам, завершается подготовка к представлению этих дорожных карт странам-членам ЕС и Еврокомиссии. Над ними работали государственные служащие, эксперты, народные депутаты, представители экспертной среды стран-членов ЕС в сотрудничестве и координации с Еврокомиссией.

Источник: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

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