Норвегия передаст Украине все обещанные истребители F-16 до конца 2025 года

Норвегия планирует завершить передачу истребителей F-16 Украине в течение 2025 года.

Об этом заявил глава министерства обороны Норвегии Торе Сандвик, пишет NRK.

Норвегия передаст Украине истребители F-16

Еще в июле прошлого года правительство Норвегии подтвердило, что предоставит Украине боевые самолеты. Некоторые из них уже передали, но точное количество не разглашают из соображений безопасности.

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По словам министра, остальные истребители планируют передать Украине в течение текущего года.

— Передача норвежских истребителей F-16 идет по плану, но ради оперативной безопасности Украины и в рамках диалога с Украиной мы не хотим разглашать, сколько именно норвежских самолетов было передано, — сообщил Сандвик.

В прошлом году правительство Норвегии выделило дополнительные 1,3 млрд норвежских крон на поддержку украинской авиации.

Сандвик заявил, что эти средства помогут укрепить противовоздушную оборону Украины, а Норвегия работает над этим вместе с другими странами-партнерами.

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