Данія готує 26 пакет військової допомоги: Зеленський зустрівся з Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у ході перемовин з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила підготовку чергового, 26 пакета військової допомоги для України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні

За словами Зеленського, Данія посідає провідну позицію серед країн, які надають допомогу Україні.

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– Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26 пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це, – наголосив президент.

Зеленський та Фредеріксен обговорили залучення інвестицій у вітчизняний оборонно-промисловий сектор, перебіг переговорного процесу в Стамбулі та необхідність посилення координації дипломатичних зусиль з боку США і європейських партнерів.

Вони дійшли згоди, що за умови подальшої відмови Росії припинити бойові дії, міжнародний тиск на РФ потрібно посилити.

Окремим пунктом обговорення стала підтримка європейської інтеграції України. У цьому контексті важливе значення має майбутнє головування Данії в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться в липні цього року.

– Ми розраховуємо на підтримку в європейській інтеграції та обговорили це під час зустрічі, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на початку квітня уряд Данії затвердив 25 пакет оборонної допомоги на загальну суму 6,7 млрд данських крон (близько $970 млн).

Фінансування передбачене на 2025-2027 роки і охоплює закупівлю систем протиповітряної оборони, артилерійських установок та підтримку Повітряних сил ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до квітня 2025 року Данія надала військової допомоги на суму приблизно €7,45 млрд.

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