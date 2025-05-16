Папа Лев XIV предлагает провести переговоры между Украиной и РФ в Ватикане

Папа Римский Лев XIV предлагает провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане, после того как встреча в Стамбуле не смогла собрать вместе главных игроков конфликта.

Папа Лев XIV предлагает Ватикан для мирных переговоров

Когда российский диктатор Владимир Путин не явился на мирные переговоры в Турции, которые он сам предложил, Ватикан назвал результат “трагическим”. Папа Лев XIV взамен предложил провести переговоры между двумя сторонами в Ватикане.

— Это все трагично, потому что мы надеялись, что это будет, возможно, медленный процесс, но с мирным решением конфликта, а вместо этого вернулись к началу, — сказал Пьетро Паролин, главный дипломат Святого Престола, журналистам в кулуарах ватиканского мероприятия в Риме в пятницу.

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Также он добавил, что ситуация является “сложной”.

— Папа планирует сделать Ватикан, Святой Престол, доступным для прямой встречи между двумя сторонами, — отметил Паролин.

Позиция Льва XIV в отношении Украины

Как пишет Politico, Лев XIV, который был избран на прошлой неделе, дал понять, что работа ради мира в Украине будет главным приоритетом его понтификата.

В воскресенье он разговаривал по телефону с президентом Владимиром Зеленским и упомянул о “страданиях любимого украинского народа” в своем первом воскресном благословении на площади Святого Петра.

На аудиенции с представителями Восточных церквей в среду Папа призвал двух лидеров к переговорам.

— Святой Престол всегда готов помочь свести врагов лицом к лицу. Давайте встретимся, давайте поговорим, давайте договоримся, — сказал понтифик.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле стартовали первые за два года прямые мирные переговоры России и Украины. Владимир Путин не поехал на встречу лично, а взамен отправил делегацию во главе со своим помощником Владимиром Мединским.

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