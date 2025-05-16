Российские хакеры атаковали сайты польской коалиции накануне выборов — Туск

Группа российских хакеров совершила атаку на сайты правящей партии Гражданская платформа и ее партнеров по коалиции за два дня до президентских выборов в Польше.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в сети Х.

Хакеры РФ атаковали сайты правящей партии в Польше перед выборами

— Всего за два дня до выборов в Польше группа российских хакеров, активных в Телеграме, атаковала сайты Гражданской платформы. Их целью также стали сайты моих партнеров по коалиции, — написал Туск.

Премьер отметил, что соответствующие службы активно работают над прекращением атаки, которая еще продолжается.

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Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы путем кибератак и распространения дезинформации.

В конце апреля польские службы зафиксировали масштабную кибератаку на правительственную систему государственных реестров, из-за которой почти час были недоступны онлайн-услуги для граждан.

Что известно о выборах в Польше

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая. Национальная избирательная комиссия Польши зарегистрировала 17 кандидатов в президенты.

Среди ключевых претендентов: представитель партии Право и Справедливость Кароль Навроцкий, кандидат от партии Гражданская коалиция и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а также представитель ультраправой партии Конфедерация Славомир Менцен.

Вероятный второй тур должен состояться в июне.

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