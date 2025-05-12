Из-за диверсии спецслужб РФ: Польша закрывает генконсульство в Кракове
После доказательства причастности российских спецслужб к поджогу ровно год назад торгового центра Marywilska 44 в Варшаве Польша решила закрыть генконсульство России в Кракове.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.
Диверсия в Варшаве и закрытие консульства РФ в Кракове
— Имея доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили позорный диверсионный акт против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове, — подчеркнул дипломат.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года.
По его словам, доказано, что крупный пожар, в результате которого полностью сгорел ТЦ в Варшаве, вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами, часть злоумышленников уже задержаны.
Здень размещалось более 1400 магазинов и точек обслуживания.