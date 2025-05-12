Из-за диверсии спецслужб РФ: Польша закрывает генконсульство в Кракове

После доказательства причастности российских спецслужб к поджогу ровно год назад торгового центра Marywilska 44 в Варшаве Польша решила закрыть генконсульство России в Кракове.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х.

Диверсия в Варшаве и закрытие консульства РФ в Кракове

— Имея доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили позорный диверсионный акт против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове, — подчеркнул дипломат.

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Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года.

По его словам, доказано, что крупный пожар, в результате которого полностью сгорел ТЦ в Варшаве, вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами, часть злоумышленников уже задержаны.

Здень размещалось более 1400 магазинов и точек обслуживания.

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