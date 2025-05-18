РФ створює умови для відмови від будь-якої мирної угоди – ISW

Запереченням легітимності українського уряду росіяни створюють умови для відмови від будь-якої майбутньої мирної угоди.

Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ISW – про заяви РФ

Американські експерти не оминули увагою вчорашні заяви речника Кремля Дмитра Пєскова.

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Зокрема, прессекретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що для Росії важливо точно розуміти, хто з українського уряду підпише документи, які можуть бути сформовані за результатами будь-якої майбутньої угоди між Україною та РФ.

– Коментарі Пєскова, імовірно, є частиною давньої позиції Кремля щодо відкидання легітимності президента України Володимира Зеленського та всіх українських урядів, починаючи з 2014 року. Ця риторична кампанія є частиною зусиль, спрямованих на встановлення умов для виходу Росії з будь-яких майбутніх мирних угод в обраний нею момент, – вважають в ISW.

Крім того, ця риторика, додають експерти, є продовженням численних вимог Росії, щоб Україна погодилася на зміну керівництва задля встановлення проросійського маріонеткового уряду.

Тож, підсумовують в ISW, будь-яка майбутня мирна угода між Росією та Україною повинна містити чітке визнання РФ легітимності українського уряду та Конституції України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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