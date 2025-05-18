74% украинцев поддерживают 30-дневное прекращение огня без каких-либо условий — опрос

Абсолютное большинство украинцев (74%) поддерживают инициативу 30-дневного перемирия без каких-либо условий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 16 мая на тему прошедших накануне в Турции переговоров.

Результаты опроса

Большинство опрошенных украинцев (53%) считают последний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию успешным. В то же время уровень доверия к главе государства среди украинцев стабилизировался на отметке 70%, что выше, чем в начале года (53-58%).

Несмотря на то, что только четверть опрошенных считают, что переговоры в Турции приблизят нас к миру, 47% респондентов убеждены, что Украина должна продолжать демонстрировать открытость к переговорам, а президент Зеленский может участвовать в них даже при отсутствии Путина.

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По мнению украинцев, основные причины отсутствия главы Кремля на переговорах – это нежелание завершать войну (54%) и страх (22%).

Опрос был проведен 16 мая 2025 методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 1 000 респондентов.

Формат опроса: случайная выборка мобильных телефонных номеров (население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь).

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка – не превышает 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Источник: Рейтинг

Фото: Офис Президента

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