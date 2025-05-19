ПВО Cerber: что известно о бельгийском оружии для Украины

Бельгия предоставит Украине военную помощь на сумму 1 миллиард евро, в которую войдет широкий спектр вооружения и техники. Как сообщает издание TIJD, более 650 миллионов евро из этой суммы будет потрачено на оборудование, изготовленное в самой Бельгии.

Факты ICTV узнавали о содержании пакета бельгийской помощи и что известно о системе ПВО Cerber.

Что входит в пакет помощи от Бельгии, кроме ПВО Цербер

По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, это вклад оборонной промышленности, что позволяет значительной части средств возвращаться в бельгийскую экономику и поддерживать занятость в секторе.

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В пакет помощи входят:

около 100 бронированных машин скорой помощи и транспортеров Unimog;

пять морских дронов;

дроны, шлемы, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения БПЛА, приборы ночного видения, а также защитное снаряжение от химических, биологических, радиационных и ядерных угроз;

более 16 тысяч единиц стрелкового оружия и пистолетов;

двадцать модернизированных зенитных систем Цербер;

танк Леопард с новой пушечной башней для испытаний.

Также Бельгия инвестирует в подготовку украинских технических специалистов в рамках коалиции F-16 совместно с национальными оборонными компаниями. Кроме этого, она будет способствовать запуску производства 70-мм ракет в Украине вместе с местными предприятиями.

В будущем бельгийские инструкторы будут обучать украинских пилотов F-16, экипажи для тральщиков, а также специалистов по разминированию.

ПВО Cerber: что известно

Что именно имеется в виду под системами ПВО Cerber и технические характеристики этого оружия пока неизвестны. Существуют предположения, что речь идет о зенитной системе, построенной на основе 70-мм ракеты FZ275 LGR с лазерным наведением и боевой частью FZ123, разработанной специально для борьбы с беспилотниками. Сообщения о такой разработке появлялись осенью 2024 года, однако официального подтверждения пока нет.

Управляемая ракета FZ275 LGR, разработанная бельгийской компанией Thales Belgium, является высокоточным оружием, предназначенным для поражения мягких и легкобронированных наземных целей.

Ракета предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей, в том числе беспилотников, и может применяться с различных платформ — с вертолетов, самолетов, наземных пусковых установок и даже автономных боевых модулей.

Эта ракета совместима с системами Vampire, которые используются Силами обороны Украины для уничтожения вражеских БПЛА.

FZ275 LGR — самая легкая ракета с наибольшей дальностью в своем классе. Имеет усовершенствованное ракетное топливо, уменьшенное количество посторонних фрагментов и высокую точность с высокой летальностью.

Технические характеристики ракеты FZ275 LGR:

Длина: 1,8 м

Калибр: 2,75 дюйма

Вес: ~12,7 кг, из них 4,1 кг — боевая часть

Совместима с имеющимися пусковыми установками Thales и управляется четырьмя сложными аэродинамическими рулями. Система обеспечивает универсальное ракетное решение для воздушных, наземных и автомобильных платформ.

FZ275 LGR повышает точность поражения легкобронированных целей — зданий, самолетов на земле, бронетехники, радаров и командных пунктов.

Джерело: Army Technology

Фото: Arnold Defense

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