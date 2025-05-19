ППО Cerber: що відомо про бельгійську зброю для України

Бельгія надасть Україні військову допомогу на суму 1 мільярд євро, до якої увійде широкий спектр озброєння та техніки. Як повідомляє видання TIJD, понад 650 мільйонів євро з цієї суми буде витрачено на обладнання, виготовлене у самій Бельгії.

Факти ICTV дізнавалися про вміст пакету бельгійської допомоги та що відомо про систему ППО Cerber.

Що входить в пакет допомоги від Бельгії, окрім ППО Цербер

За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, це вклад оборонної промисловості, що дозволяє значній частині коштів повертатися в бельгійську економіку та підтримувати зайнятість у секторі.

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До пакета допомоги входять:

близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортерів Unimog;

п’ять морських дронів;

дрони, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення БПЛА, прилади нічного бачення, а також захисне спорядження від хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз;

понад 16 тисяч одиниць стрілецької зброї та пістолетів;

двадцять модернізованих зенітних систем Цербер;

танк Леопард із новою гарматною вежею для випробувань.

Також Бельгія інвестує у підготовку українських технічних спеціалістів у межах коаліції F-16 спільно з національними оборонними компаніями. Окрім цього, вона сприятиме запуску виробництва 70-мм ракет в Україні разом з місцевими підприємствами.

У майбутньому бельгійські інструктори навчатимуть українських пілотів F-16, екіпажі для тральщиків, а також спеціалістів із розмінування.

ППО Cerber: що відомо

Що саме мається на увазі під системами ППО Cerber і технічні характеристики цієї зброї наразі невідомі. Існують припущення, що йдеться про зенітну систему, побудовану на основі 70-мм ракети FZ275 LGR з лазерним наведенням і бойовою частиною FZ123, розроблену спеціально для боротьби з безпілотниками. Повідомлення про таку розробку з’являлися восени 2024 року, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Керована ракета FZ275 LGR, розроблена бельгійською компанією Thales Belgium, є високоточною зброєю, призначеною для ураження м’яких і легкоброньованих наземних цілей.

Ракета призначена для ураження як наземних, так і повітряних цілей, зокрема безпілотників, і може застосовуватися з різних платформ — з вертольотів, літаків, наземних пускових установок і навіть автономних бойових модулів.

Ця ракета сумісна з системами Vampire, які використовуються Силами оборони України для знищення ворожих БПЛА.

FZ275 LGR — найлегша ракета з найбільшою дальністю у своєму класі. Має вдосконалене ракетне паливо, зменшену кількість сторонніх фрагментів і високу точність з високою летальністю.

Технічні характеристики ракети FZ275 LGR:

Довжина: 1,8 м

Калібр: 2,75 дюйма

Вага: ~12,7 кг, з них 4,1 кг — бойова частина

Сумісна з наявними пусковими установками Thales і керується чотирма складними аеродинамічними рулями. Система забезпечує універсальне ракетне рішення для повітряних, наземних і автомобільних платформ.

FZ275 LGR підвищує точність ураження легкоброньованих цілей — будівель, літаків на землі, бронетехніки, радарів і командних пунктів.

Джерело: Army Technology

Фото: Arnold Defense

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