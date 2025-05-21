Росія готує нову кіберкампанію проти підтримки України – Reuters
Росія готує кіберкампанію спрямовану проти надання підтримки Україні та західним логістичним організаціям і технологічним компаніям.
Відповідне попередження оприлюднила Велика Британія та її союзники, включаючи США.
– Ця зловмисна кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для організацій, на які вона спрямована, зокрема для тих, що беруть участь у наданні допомоги Україні, – сказав директор з операцій Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC) Пол Чічестер.
Загроза нової кіберкампаної проти України
Кампанія також була спрямована на сектори оборони, ІТ-послуг, морського господарства, аеропортів, портів та систем управління повітряним рухом у кількох країнах-членах Організації Північноатлантичного договору (НАТО), йдеться у заяві NCSC.
– Ми наполегливо рекомендуємо організаціям ознайомитися з порадами щодо загроз та їх пом’якшення, що містяться в рекомендаціях, щоб допомогти захистити свої мережі, – сказав Чічестер.
До речі, раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що у Telegram почали масово з’являтися фейкові акаунти українських чиновників, зокрема президента Володимира Зеленського.