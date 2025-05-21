В ряде областей РФ закрыли аэропорты из-за атаки дронов: жители жалуются на взрывы

Ночью жители нескольких российских областей слышали звуки взрывов и работу своей противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, Росавиация закрыла некоторые аэропорты.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Взрывы в Тульской области

Так, ночью жители Алексина (Тульская область) слышали звуки взрывов. Предварительно, в городе работала российская ПВО по дронам. Небо над Тульской областью закрыли.

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Взрывы в Рязани

Жители Рязани также сообщали о работе ПВО и взрывах в небе. Всего местные насчитали около пять громких хлопков, которые были слышны в разных частях города.

Закрытие российских аэропортов

Также временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в калужских аэропортах Грабцево, Кубинка, Ермолино и других, находящихся в радиусе 100 км от Калуги.

Небо закрыто, также запрещены полеты над Тулой на всех высотах. Пилотам советуют лететь в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы — Домодедово, Жуковский, Шереметьево или Внуково.

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