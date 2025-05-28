В Литве впервые разместили самолеты НАТО для дальней разведки
Во вторник, 27 мая, на территорию военно-воздушной базы в литовском городе Шяуляй прибыл еще один самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS).
Об этом сообщили в Вооруженных силах Литвы, передает издание LRT.
В Литве размещены четыре самолета AWACS
С появлением этого борта общее количество самолетов AWACS, размещенных в Шяуляй, достигло четырех – впервые в истории страны. Три предыдущих AWACS прибыли еще 23 апреля.
Литовские военные подчеркивают: самолеты системы AWACS имеют решающее значение для контроля над воздушным пространством, координации тактических действий и обеспечения оперативного реагирования на потенциальные угрозы.
Эти самолеты способны фиксировать воздушные объекты на значительном расстоянии, управлять воздушными операциями в режиме реального времени и передавать разведывательную информацию как наземным, так и воздушным силам.
Развертывание авиационных систем такого уровня позволяет Альянсу более эффективно адаптироваться к изменениям в среде безопасности, а также усилить коллективную оборону во всем регионе Балтии.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Литвы планирует модернизацию и укрепление второго стратегического маршрута, проходящего через Сувальский коридор — важный участок на литовско-польской границе.
Этот регион считается одним из самых уязвимых в случае возможной агрессии со стороны Российской Федерации против Европейского Союза и Североатлантического альянса.
Фото: NATO