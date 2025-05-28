В Литве впервые разместили самолеты НАТО для дальней разведки

Во вторник, 27 мая, на территорию военно-воздушной базы в литовском городе Шяуляй прибыл еще один самолет системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS).

Об этом сообщили в Вооруженных силах Литвы, передает издание LRT.

В Литве размещены четыре самолета AWACS

С появлением этого борта общее количество самолетов AWACS, размещенных в Шяуляй, достигло четырех – впервые в истории страны. Три предыдущих AWACS прибыли еще 23 апреля.

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Литовские военные подчеркивают: самолеты системы AWACS имеют решающее значение для контроля над воздушным пространством, координации тактических действий и обеспечения оперативного реагирования на потенциальные угрозы.

Эти самолеты способны фиксировать воздушные объекты на значительном расстоянии, управлять воздушными операциями в режиме реального времени и передавать разведывательную информацию как наземным, так и воздушным силам.

Развертывание авиационных систем такого уровня позволяет Альянсу более эффективно адаптироваться к изменениям в среде безопасности, а также усилить коллективную оборону во всем регионе Балтии.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Литвы планирует модернизацию и укрепление второго стратегического маршрута, проходящего через Сувальский коридор — важный участок на литовско-польской границе.

Этот регион считается одним из самых уязвимых в случае возможной агрессии со стороны Российской Федерации против Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Фото: NATO

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