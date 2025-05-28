У Литві вперше розмістили літаки НАТО для далекої розвідки

У вівторок, 27 травня, на територію військово-повітряної бази у литовському місті Шяуляй прибув ще один літак системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS).

Про це повідомили у Збройних силах Литви, передає видання LRT.

У Литві розміщено чотири літака AWACS

З появою цього борту загальна кількість літаків AWACS, розміщених у Шяуляї, сягнула чотирьох – вперше в історії країни. Три попередні AWACS прибули ще 23 квітня.

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Литовські військові підкреслюють: літаки системи AWACS мають вирішальне значення для контролю над повітряним простором, координації тактичних дій та забезпечення оперативної відповіді на потенційні загрози.

Ці літаки здатні фіксувати повітряні об’єкти на значній відстані, керувати повітряними операціями в режимі реального часу та передавати розвідувальну інформацію як наземним, так і повітряним силам.

Розгортання авіаційних систем такого рівня дозволяє Альянсу ефективніше адаптуватися до змін у безпековому середовищі, а також посилити колективну оборону в усьому регіоні Балтії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Литви планує модернізацію та укріплення другого стратегічного маршруту, що проходить через Сувальський коридор – важливу ділянку на литовсько-польському кордоні.

Цей регіон вважається одним із найвразливіших у разі ймовірної агресії з боку Російської Федерації проти Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Фото: NATO

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