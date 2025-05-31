Ми стали чеснішими: Вадефуль пояснив, чому Німеччина не чекає повної поразки РФ в Україні

Німеччина має завдання забезпечити можливості України, щоб захиститися від подальшої російської агресії. Водночас Берлін не очікує повного розгрому російських військ.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung.

Очікування Німеччини щодо війни РФ в Україні

– Я думаю, із самого початку було зрозуміло, що ця війна, найімовірніше, закінчиться завдяки переговорам. Одне точно – повної поразки в сенсі капітуляції Росії з її ядерною зброєю очікувати не доводилося. Тепер ми стали трохи чеснішими, – заявив він.

Проте міністр закордонних справ Німеччини застеріг від переоцінки потужності російської військової машини.

Зараз дивляться

За його словами, армія РФ не наближається до цілі, про яку не раз заявляли російські політики та пропагандисти, а саме до захоплення всієї території України.

Він звернув увагу, що Москва три роки намагалася досягти мети, яку російський диктатор Володимир Путін хотів виконати за декілька днів.

На думку міністра, Україна має можливість стояти в сильній переговорній позиції під час очікуваних переговорів з Росією про закінчення повномасштабної війни. За його словами, Німеччині важливо, щоб Київ сам ухвалив рішення, а не інші.

Водночас німецький міністр переконаний, що США підтримають тиск Європейського Союзу за допомогою санкцій проти Російської Федерації.

Проте Йоганн Вадефуль зазначив, що питання надання Україні американської допомоги все ще залишається відкритим, тому що це має спонукати Євросоюз до нових дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.