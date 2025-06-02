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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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Вулкан Этна проснулся на Сицилии: в небо поднялся столб пепла

вулкан Етна Сицилія виверження
Фото: Pixabay

На острове Сицилия произошло мощное извержение вулкана Этна, самого активного в Европе. В небо поднялся столб вулканического пепла высотой более 6 400 метров.

Этна: извержение продолжается

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), основная масса раскаленного материала осталась в отдаленной и незаселенной долине Валле-дель-Леоне, что уменьшает непосредственную угрозу населенным пунктам.

На видео, которые активно распространяются в соцсетях, видно, как люди спускаются по склонам вулкана.

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В связи с активностью вулкана объявлен самый высокий уровень опасности. Несмотря на это, международный аэропорт Катании, расположенный неподалеку, пока работает в обычном режиме.

— Это природное явление регулярно повторяется, однако пока ситуация под контролем, — отметил мэр города Энрико Тарантино.

Напомним, что вулкан, высота которого составляет около 3 357 метров, является уникальным геологическим объектом. Он имеет более 200 кратеров, из которых раз в несколько месяцев выбрасывается лава.

Вулкан Этна, который находится на карте в восточной части острова Сицилия, занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Источник: Радио Свобода

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