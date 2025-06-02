Вулкан Етна прокинувся на Сицилії: у небо піднявся стовп попелу

На острові Сицилія сталося потужне виверження вулкана Етна, найактивнішого в Європі. У небо здійнявся стовп вулканічного попелу висотою понад 6 400 метрів.

Етна: виверження, що триває

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), основна маса розпеченого матеріалу залишилася у віддаленій та незаселеній долині Валле-дель-Леоне, що зменшує безпосередню загрозу населеним пунктам.

На відео, які активно поширюють в соцмережах, помітно, як люди спускаються схилами вулкана.

Зараз дивляться

Spettacolare flusso piroclastico dovuto al collasso di una porzione del cratere di Sud-Est. ????Etna – 2 giugno 2025#etna #eruzione #sicilia #lasicilia pic.twitter.com/vK6zcsUFMv — La Sicilia (@lasiciliait) June 2, 2025

У зв’язку з активністю вулкана оголошено найвищий рівень небезпеки. Попри це, міжнародний аеропорт Катанії, розташований неподалік, поки що працює у звичайному режимі.

— Це природне явище регулярно повторюється, проте наразі ситуація під контролем, — зазначив мер міста Енріко Тарантіно.

Нагадаємо, що вулкан, висота якого становить близько 3 357 метрів, є унікальним геологічним об’єктом. Він має понад 200 кратерів, з яких раз на кілька місяців викидається лава.

Вулкан Етна, що знаходиться на карті в східній частині острова Сицилія, занесений до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Джерело : Радіо Свобода

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