В Пакистане застрелили 17-летнюю звезду TikTok: девушка отказывала преследователю

В столице Пакистана Исламабаде убита 17-летняя тиктокер Сана Юсаф. По словам полиции, девушку застрелил 22-летний мужчина, который неоднократно пытался выйти с ней на связь и получал отказ.

Сталкер убил TikTok-блогершу в Пакистане

Трагедия произошла вечером 3 июня в доме девушки. По информации правоохранителей, подозреваемый несколько часов дежурил возле ее дома, прежде чем совершил преступление.

– Это был случай повторных отказов. Парень снова и снова пытался связаться с ней, – заявил руководитель полиции Исламабада Сеед Али Насир Ризви, добавив, что это было “жестокое и хладнокровное убийство”.

Сана Юсаф, которая всего неделю назад отпраздновала 17-летие, имела более миллиона подписчиков на различных социальных платформах. Ее аккаунт TikTok насчитывал более 800 тыс. фолловеров. Девушка публиковала видео с липсинками, советы по уходу за кожей и рекламу косметических средств.

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Последнее видео на ее странице появилось за несколько часов до гибели. На нем Сана разрезала торт по случаю дня рождения.

Подписчики оставляют под роликом многочисленные комментарии со словами скорби и требованиями справедливого наказания для убийцы.

Нападения на женщин в Пакистане

Правозащитные организации неоднократно подчеркивали распространенность насилия против женщин в Пакистане. В стране известны многочисленные случаи нападений после отказа в отношениях или браке.

Так, в 2021 году общество потрясло жестокое убийство 27-летней Нур Мукадам, которую обезглавил ее парень после того, как она отклонила его предложение. Он был приговорен к смертной казни.

В 2016 году студентка Хадиджа Сидикки чудом выжила после того, как ее экс-бойфренд нанес ей 23 ножевых ранения.

Фото: Сана Юсуф, Pexels

Источник : CBS News

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