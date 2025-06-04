В Пакистане застрелили 17-летнюю звезду TikTok: девушка отказывала преследователю
В столице Пакистана Исламабаде убита 17-летняя тиктокер Сана Юсаф. По словам полиции, девушку застрелил 22-летний мужчина, который неоднократно пытался выйти с ней на связь и получал отказ.
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Трагедия произошла вечером 3 июня в доме девушки. По информации правоохранителей, подозреваемый несколько часов дежурил возле ее дома, прежде чем совершил преступление.
– Это был случай повторных отказов. Парень снова и снова пытался связаться с ней, – заявил руководитель полиции Исламабада Сеед Али Насир Ризви, добавив, что это было “жестокое и хладнокровное убийство”.
Сана Юсаф, которая всего неделю назад отпраздновала 17-летие, имела более миллиона подписчиков на различных социальных платформах. Ее аккаунт TikTok насчитывал более 800 тыс. фолловеров. Девушка публиковала видео с липсинками, советы по уходу за кожей и рекламу косметических средств.
Последнее видео на ее странице появилось за несколько часов до гибели. На нем Сана разрезала торт по случаю дня рождения.
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Подписчики оставляют под роликом многочисленные комментарии со словами скорби и требованиями справедливого наказания для убийцы.
Нападения на женщин в Пакистане
Правозащитные организации неоднократно подчеркивали распространенность насилия против женщин в Пакистане. В стране известны многочисленные случаи нападений после отказа в отношениях или браке.
Так, в 2021 году общество потрясло жестокое убийство 27-летней Нур Мукадам, которую обезглавил ее парень после того, как она отклонила его предложение. Он был приговорен к смертной казни.
В 2016 году студентка Хадиджа Сидикки чудом выжила после того, как ее экс-бойфренд нанес ей 23 ножевых ранения.