Инфлюенсера Валерию Маркес застрелили во время стрима в ее салоне красоты

В мексиканском городе Сапопан, штат Халиско, 23-летнюю инфлюенсерку Валерию Маркес застрелили прямо во время прямого эфира в TikTok.

По данным прокуратуры штата, в ее салон красоты вошел мужчина и открыл огонь. Дело расследуют как возможный фемицид — умышленное убийство женщины из-за ее гендера.

Убийство блогера во время стрима — что известно

Маркес, известная в соцсетях благодаря видео о красоте и уходе, как раз проводила стрим, распаковывая мягкую игрушку в виде свинки — вероятно, подарок от нападающего. Она улыбалась, обращалась к зрителям, но через несколько секунд в кадре раздались выстрелы. Валерия склонилась на стол, а телефон продолжал транслировать события, пока кто-то не выключил запись.

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По словам представителей местных властей, гибель Маркес стала для общественности шоком. Мэр Сапопана Хуан Хосе Франхи подтвердил, что до инцидента она не сообщала ни о каких угрозах.

Полиция прибыла на место около 18:30 по местному времени и констатировала смерть девушки. Имя подозреваемого пока не разглашается, но следователи работают на месте, а судмедэксперты изучают улики.

Мексика и фемицид

Фемицид остается одной из самых острых проблем в Мексике. По данным правительства, только за первые три месяца 2025 года зафиксировано 162 таких случая. В 2024 году — 847. Правозащитники указывают, что большинство преступлений против женщин не расследуются должным образом и лишь незначительная часть дел доходит до приговора.

Директор Human Rights Watch в регионе Америки Хуанита Гобертус отметила, что в 2022 году в Мексике убили около 4 тыс. женщин — это 12% от общего количества убийств. Основной проблемой, по ее словам, остается неспособность государства защищать жертв и свидетелей.

Фото: Pexels, Валерия Маркес

Источник : BBC, CNN

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