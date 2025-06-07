Операция Паутина спровоцировала удары РФ по Украине, считает Трамп: что ответили в ЦПД

Президент США Дональд Трамп считает, что спецоперация Паутина по уничтожению российских бомбардировщиков спровоцировала массированный удар РФ по Украине 6 июня.

Об этом американский лидер заявил во время общениями с журналистами на борту Air Force One, отвечая на вопрос о том, как предыдущие удары беспилотников Украины повлияли на конфликт.

Трамп об атаке РФ по Украине 6 июня

— Они дали Путину повод войти и разбомбить их прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: “Вот и все. Теперь будет удар”, — подчеркнул Трамп.

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Атака на Украину 6 июня произошла после предупреждения российского диктатора Владимира Путина, переданного через президента США Дональда Трампа, что Кремль нанесет ответный удар после уничтожения нескольких десятков стратегических бомбардировщиков в глубине России.

После телефонного разговора с Путиным в среду, 4 июня, Трамп заявил, что Россия готовит неопределенный ответ на украинскую атаку на российские авиабазы.

Ответ ЦПД при СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что украинские города под постоянными ударами со стороны РФ, поэтому вчерашняя атака по Украине — не следствие каких-то операций.

— Это не следствие каких-то операций, потому что не мы начали войну. И вот это все у нас с 2022 года. Операции — это защита, чтобы уменьшить интенсивность убийств наших людей, и вообще лишить россиян инструментов для убийств, — пояснил он.

Источник : Reuters

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