Россия потратит годы, чтобы заменить уничтоженные украинскими дронами самолеты – Reuters

Россия потратит годы на восстановление стратегических ядерных бомбардировщиков, уничтоженных во время ударов украинских дронов 1 июня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на западных военных экспертов.

Сколько самолетов потеряла Россия

Спутниковые снимки с аэродромов в Сибири и на российском севере свидетельствуют о значительных разрушениях в результате атак украинских дронов 1 июня. На фото видно несколько полностью сгоревших самолетов. Точное количество уничтоженных или поврежденных воздушных судов остается предметом споров.

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По оценкам США, пострадали до 20 военных самолетов — примерно половина от числа, которое ранее назвал президент Украины Владимир Зеленский. При этом, по словам двух американских чиновников, уничтожено около 10 самолетов.

Официально российские власти в четверг отрицали факт уничтожения каких-либо самолетов, пообещав восстановить поврежденное имущество.

В то же время ряд российских военных блогеров подтвердил потерю или серьезное повреждение как минимум дюжины машин, обвинив командование в халатности.

Операция СБУ Паутина

Удары стали результатом 18-месячной операции украинской разведки под названием Паутина. По данным источников, дроны были завезены вблизи аэробаз в грузовиках, что позволило осуществить эффективную атаку.

Этот удар стал мощным символическим ударом по стране, которая на протяжении всей войны с Украиной регулярно напоминала миру о своей ядерной мощи.

На практике эти атаки не оказывают серьезного влияния на ядерный потенциал РФ, который в основном базируется на ракетах наземного и подводного базирования, отмечают эксперты.

— Однако под удар попали стратегические бомбардировщики Ту-95МС Медведь-Н и Ту-22М3 Бекфайр, которые Россия активно использует в войне для запуска крылатых ракет по украинским городам, военным объектам, заводам, энергетической инфраструктуре и другим целям, — рассказал авиационный эксперт аналитического центра RUSI в Лондоне Джастин Бронк.

Этот же флот также регулярно осуществлял патрулирование над Арктикой, Северной Атлантикой и северным Тихим океаном, демонстрируя силу и сдерживая Запад.

По словам Бронка, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году Россия имела на вооружении 50-60 самолетов Ту-95МС и примерно 60 Ту-22М3, а также около 20 тяжелых ядерных бомбардировщиков Ту-160М Блэкджек. С учетом последних атак и потерь в предыдущие месяцы войны, эксперт оценивает, что Россия уже потеряла более 10% флота Медведей и Бекфайров.

Эти потери, по его словам, создают серьезное давление на ключевую часть российских ВВС, которая и так работала на пределе возможностей.

Минобороны России не предоставило официального комментария на запросы журналистов.

России будет сложно заменить уничтоженные самолеты

Замена потерянных самолетов будет сложной задачей. Как отметил Дуглас Барри, эксперт по аэрокосмическим вопросам из Международного института стратегических исследований в Лондоне, обе модели (Ту-95МС и Ту-22М3) были спроектированы еще в советскую эпоху и не производятся уже много десятилетий.

Хотя некоторые экземпляры подверглись модернизации, возобновить их полноценное производство практически невозможно.

Барри также подчеркнул, что непонятно, имеет ли Россия пригодные запасные корпуса для сборки новых самолетов.

Западные санкции, направленные на ограничение импорта микропроцессоров и другой электроники, существенно повлияли на производство авионики. Впрочем, Москве удалось частично найти альтернативные источники поставок, добавил эксперт.

Параллельно Россия пытается модернизировать флот бомбардировщиков Ту-160М Блэкджек. В прошлом году президент Владимир Путин даже совершил 30-минутный полет на одном из таких самолетов, демонстрируя готовность машины к боевому использованию.

Однако темпы производства новых Блэкджеков очень медленные. Один из российских военных блогеров на этой неделе заявил, что в год выпускается только четыре единицы. По словам западных экспертов, прогресс в разработке нового поколения бомбардировщиков PAK DA (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) также крайне медленный.

Согласно отчету Федерации американских ученых (FAS), Россия еще в 2013 году заключила контракт с производителем Туполев на создание PAK DA. По сообщениям российских СМИ, государственные испытания запланированы только на следующий год, а серийное производство должно начаться не раньше 2027 года.

Ханс Кристенсен, директор ядерного проекта FAS, отметил в телефонном интервью, что Россия в настоящее время имеет задержки со многими крупными оборонными проектами, включая межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения Сармат.

Джастин Бронк из RUSI также скептически оценил шансы Москвы ускорить реализацию PAK DA.

— России будет трудно реализовать программу PAK DA по крайней мере в течение следующих пяти лет — не говоря уже о ее ускорении — из-за нехватки бюджета, сырья, технологий и ограничений на промышленность в результате санкций, — отметил эксперт.

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