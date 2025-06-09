Пассажиры “селфи-яхты” в безопасности: лодку с Гретой Тунберг задержали на пути в Газу

Израильские военные задержали лодку со шведской экологической активисткой Гретой Тунберг, которая направлялась в Газу.

Судно Madleen буксируют в порт Ашдода в Израиле после его попытки прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в Газу.

Лодку с Гретой Тунберг задержали — что известно

В Министерстве иностранных дел Израиля судно с 12 активистами назвали “селфи-яхтой знаменитостей”, а их путешествие в Газу — “медийной провокацией”, целью которой было привлечение внимания общественности. Отмечается, что на судне было менее одного грузовика с гуманитарной помощью.

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— Все пассажиры “селфи-яхты” в безопасности и невредимы. Им предоставили бутерброды и воду. Шоу закончилось, — сообщили в МИД, а также подчеркнули, что “морская зона у побережья Газы закрыта для несанкционированных судов в рамках законной морской блокады, что соответствует нормам международного права”.

Все пассажиры “селфи-яхты” находятся в безопасности и невредимы. Их обеспечили бутербродами и водой. Шоу закончилось pic.twitter.com/tLZZYcspJO — МИД Израиля (@IsraelMFA) 9 июня 2025 года

— За последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1 200 грузовиков с гуманитарной помощью, а кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал почти 11 млн обедов непосредственно гражданскому населению Газы. Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа — они не предполагают селфи в Instagram. Небольшое количество помощи, которая была на яхте и не была потреблена “знаменитостями”, будет передана в Газу через реальные гуманитарные каналы, — отметили в МИД Израиля.

“Яхта для селфи” “знаменитостей” благополучно пробивается к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся на родину. В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было получить огласку — и которая включала… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd — МИД Израиля (@IsraelMFA) 9 июня 2025 г.

В ведомстве также добавили, что Грета Тунберг сейчас находится в пути в Израиль, “она в безопасности и в хорошем настроении”.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE — МИД Израиля (@IsraelMFA) 9 июня 2025 года

Что известно о миссии Греты Тунберг в Газу

1 июня Грета Тунберг вместе с другими 11 активистами отправилась в Газу на корабле. Судно Madleen неправительственной организации Коалиция Флотилия свободы вышло из порта Катания на юге Италии.

Участники миссии заявили, что хотят доставить гуманитарную помощь в Газу и показать миру, что там происходит настоящая катастрофа. Активисты планировали добраться до Газы примерно за неделю — если их не остановят.

Среди пассажиров судна — актер из Игры престолов Лиам Каннингем и депутат Европарламента Рима Хассан, которой запретили въезд в Израиль из-за позиции относительно войны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в свою очередь заявил, что военные не допустят, чтобы миссия активистов с Гретой Тунберг достигла сектора Газа. Политик подчеркнул, что Израиль будет противостоять “любым попыткам прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям”.

Фото: МИД Израиля

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