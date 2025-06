Пассажиры “селфи-яхты” в безопасности: лодку с Гретой Тунберг задержали на пути в Газу

Израильские военные задержали лодку со шведской экологической активисткой Гретой Тунберг, которая направлялась в Газу.

Судно Madleen буксируют в порт Ашдода в Израиле после его попытки прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в Газу.

В Министерстве иностранных дел Израиля судно с 12 активистами назвали “селфи-яхтой знаменитостей”, а их путешествие в Газу — “медийной провокацией”, целью которой было привлечение внимания общественности. Отмечается, что на судне было менее одного грузовика с гуманитарной помощью.

— За последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1 200 грузовиков с гуманитарной помощью, а кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал почти 11 млн обедов непосредственно гражданскому населению Газы. Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа — они не предполагают селфи в Instagram. Небольшое количество помощи, которая была на яхте и не была потреблена “знаменитостями”, будет передана в Газу через реальные гуманитарные каналы, — отметили в МИД Израиля.

В ведомстве также добавили, что Грета Тунберг сейчас находится в пути в Израиль, “она в безопасности и в хорошем настроении”.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE

— МИД Израиля (@IsraelMFA) 9 июня 2025 года