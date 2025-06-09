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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Пасажири “селфі-яхти” в безпеці: човен із Ґретою Тунберг затримали на шляху до Гази

ВМС Ізраїлю затримали човен з Ґретою Тунберг, що прямував до Гази: що відомо

Ізраїльські військові затримали човен зі шведською екологічною активісткою Ґретою Тунберг, що прямував до Гази.

Судно Madleen буксирують до порту Ашдода в Ізраїлі після його спроби прорвати морську блокаду і доправити гуманітарну допомогу до Гази.

Човен із Ґретою Тунберг затримали – що відомо

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю судно із 12 активістами назвали “селфі-яхтою знаменитостей”, а їхню подорож до Гази – “медійною провокацією”, метою якої було привернення уваги громадськості і яка включала менше ніж одну вантажівку з гуманітарною допомогою.

Зараз дивляться

– Усі пасажири “селфі-яхти” в безпеці і неушкоджені. Їм надали бутерброди і воду. Шоу закінчилося, – повідомили в МЗС, а також наголосили, що “морська зона біля узбережжя Гази закрита для несанкціонованих суден в рамках законної морської блокади, що відповідає нормам міжнародного права”.

– За останні два тижні до Гази з Ізраїлю в’їхало понад 1 200 вантажівок з гуманітарною допомогою, а крім того, Гуманітарний фонд Гази роздав майже 11 млн обідів безпосередньо цивільному населенню Гази. Є способи доставити гуманітарну допомогу до сектора Газа – вони не передбачають селфі в Instagram. Невелика кількість допомоги, яка була на яхті і не була спожита “знаменитостями”, буде передана до Гази через реальні гуманітарні канали, – наголосили в МЗС Ізраїлю.

У відомстві також додали, що Ґрета Тунберг наразі перебуває в дорозі до Ізраїлю, “вона в безпеці і в гарному настрої”.

Що відомо про місію Ґрети Тунберг до Гази

1 червня Ґрета Тунберг разом з іншими 11 активістами вирушила до Гази на кораблі. Судно Madleen неурядової організації Коаліція Флотилія свободи вийшло із порту Катанія на півдні Італії.

Учасники місії заявили, що хочуть доправити гуманітарну допомогу до Гази і показати світові, що там відбувається справжня катастрофа. Активісти планували дістатися до Гази приблизно за тиждень – якщо їх не зупинять.

Серед пасажирів судна – актор з Гри престолів Ліам Каннінгем та депутатка Європарламенту Ріма Хассан, якій заборонили в’їзд до Ізраїлю через позицію щодо війни.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац своєю чергою заявив, що військові не допустять, аби місія активістів із Ґретою Тунберг досягла сектору Гази. Політик наголосив, що Ізраїль протистоятиме “будь-яким спробам прорвати блокаду або надати допомогу терористичним організаціям”.

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Фото: МЗС Ізраїлю

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