Пасажири “селфі-яхти” в безпеці: човен із Ґретою Тунберг затримали на шляху до Гази

Ізраїльські військові затримали човен зі шведською екологічною активісткою Ґретою Тунберг, що прямував до Гази.

Судно Madleen буксирують до порту Ашдода в Ізраїлі після його спроби прорвати морську блокаду і доправити гуманітарну допомогу до Гази.

Човен із Ґретою Тунберг затримали – що відомо

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю судно із 12 активістами назвали “селфі-яхтою знаменитостей”, а їхню подорож до Гази – “медійною провокацією”, метою якої було привернення уваги громадськості і яка включала менше ніж одну вантажівку з гуманітарною допомогою.

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– Усі пасажири “селфі-яхти” в безпеці і неушкоджені. Їм надали бутерброди і воду. Шоу закінчилося, – повідомили в МЗС, а також наголосили, що “морська зона біля узбережжя Гази закрита для несанкціонованих суден в рамках законної морської блокади, що відповідає нормам міжнародного права”.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

– За останні два тижні до Гази з Ізраїлю в’їхало понад 1 200 вантажівок з гуманітарною допомогою, а крім того, Гуманітарний фонд Гази роздав майже 11 млн обідів безпосередньо цивільному населенню Гази. Є способи доставити гуманітарну допомогу до сектора Газа – вони не передбачають селфі в Instagram. Невелика кількість допомоги, яка була на яхті і не була спожита “знаменитостями”, буде передана до Гази через реальні гуманітарні канали, – наголосили в МЗС Ізраїлю.

The “selfie yacht” of the “celebrities” is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are expected to return to their home countries. While Greta and others attempted to stage a media provocation whose sole purpose was to gain publicity — and which included… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

У відомстві також додали, що Ґрета Тунберг наразі перебуває в дорозі до Ізраїлю, “вона в безпеці і в гарному настрої”.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Що відомо про місію Ґрети Тунберг до Гази

1 червня Ґрета Тунберг разом з іншими 11 активістами вирушила до Гази на кораблі. Судно Madleen неурядової організації Коаліція Флотилія свободи вийшло із порту Катанія на півдні Італії.

Учасники місії заявили, що хочуть доправити гуманітарну допомогу до Гази і показати світові, що там відбувається справжня катастрофа. Активісти планували дістатися до Гази приблизно за тиждень – якщо їх не зупинять.

Серед пасажирів судна – актор з Гри престолів Ліам Каннінгем та депутатка Європарламенту Ріма Хассан, якій заборонили в’їзд до Ізраїлю через позицію щодо війни.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац своєю чергою заявив, що військові не допустять, аби місія активістів із Ґретою Тунберг досягла сектору Гази. Політик наголосив, що Ізраїль протистоятиме “будь-яким спробам прорвати блокаду або надати допомогу терористичним організаціям”.

Фото: МЗС Ізраїлю

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