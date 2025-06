Пасажири “селфі-яхти” в безпеці: човен із Ґретою Тунберг затримали на шляху до Гази

Ізраїльські військові затримали човен зі шведською екологічною активісткою Ґретою Тунберг, що прямував до Гази.

Судно Madleen буксирують до порту Ашдода в Ізраїлі після його спроби прорвати морську блокаду і доправити гуманітарну допомогу до Гази.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю судно із 12 активістами назвали “селфі-яхтою знаменитостей”, а їхню подорож до Гази – “медійною провокацією”, метою якої було привернення уваги громадськості і яка включала менше ніж одну вантажівку з гуманітарною допомогою.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

– За останні два тижні до Гази з Ізраїлю в’їхало понад 1 200 вантажівок з гуманітарною допомогою, а крім того, Гуманітарний фонд Гази роздав майже 11 млн обідів безпосередньо цивільному населенню Гази. Є способи доставити гуманітарну допомогу до сектора Газа – вони не передбачають селфі в Instagram. Невелика кількість допомоги, яка була на яхті і не була спожита “знаменитостями”, буде передана до Гази через реальні гуманітарні канали, – наголосили в МЗС Ізраїлю.

The “selfie yacht” of the “celebrities” is safely making its way to the shores of Israel. The passengers are expected to return to their home countries.

While Greta and others attempted to stage a media provocation whose sole purpose was to gain publicity — and which included… pic.twitter.com/eEZSJJHVfd

