Сколько Шахедов производит РФ в месяц: данные украинской разведки

Ежемесячное производство дальнобойных беспилотников в России превышает 5 тыс. единиц, из них примерно половина – настоящие дроны типа Shahed-136/Герань-2, а остальные – дроны-имитаторы.

Такую информацию предоставила пресс-служба ГУР Минобороны по запросу Forbes.ua.

Сколько Шахедов производит Россия

По состоянию на конец мая 2025 года, ежемесячные темпы производства Шахедов в РФ составляют примерно 2,7 тыс. единиц. Параллельно выпускается около 2,5 тыс. имитаторов ударных беспилотников типа Гербера.

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Эти данные свидетельствуют о существенном наращивании производственных мощностей – в пять раз по сравнению с летом 2024 года. Тогда речь шла о 500 Шахедах в месяц. К декабрю 2024 года, по предположению Defense Express, этот показатель мог возрасти до 2 тыс. дронов ежемесячно.

Дроны-имитаторы истощают ПВО

Имитационные БпЛА Россия начала применять в атаках на Украину с осени 2024 года, используя их одновременно с боевыми Шахедами.

Такие дроны, как правило, изготавливаются из недорогих материалов, они либо не имеют боевой части, либо несут минимальный заряд. Основные их функции – нагрузка на украинскую систему ПВО и выполнение разведывательных задач.

Масштабы использования дронов Россией значительно возросли с начала 2025 года. За период с января по май было выпущено почти 13 тыс. Шахедов и их имитаторов.

Интенсивность атак менялась циклически: месяц – фиксировалось примерно 2,5 тыс. дронов, следующие два – до 4 тыс., затем снова 2,5 тыс., а далее – 4 тыс.

В модифицированной версии Шахедов образца 2025 года отмечается рост количества китайских электронных компонентов в навигационных системах и одновременно уменьшение доли западных элементов.

Также эти дроны стали более устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Одним из возможных решений этой проблемы может стать использование турелей с элементами искусственного интеллекта.

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