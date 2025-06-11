Санкции ЕС против РФ коснутся двух банков Китая

Европейский Союз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков, поскольку те помогают России в обходе действующих торговых ограничений.

Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на соответствующие документы.

ЕС готовит санкции против китайских банков

Речь идет о двух небольших региональных банках, которые находятся недалеко от границы с Россией. Им могут полностью запретить работать с банками в ЕС.

Сейчас смотрят

Названия финучреждений пока не разглашаются.

Согласно документам, эти банки могут попасть в список финансовых учреждений, которые, вероятно, помогали России, в частности, “обрабатывали транзакции или предоставляли экспортное финансирование для торговых операций”, что позволяло обходить санкции ЕС.

Некоторые из них даже работали с криптовалютами, что также использовалось для обхода санкций.

Комментировать эти документы представитель Европейской комиссии отказался.

Bloomberg пишет, что Китай играет важную роль в войне России против Украины — его компании поставляют Москве запрещенные детали и технологии, которые используются для производства оружия. Новый пакет санкций также предусматривает внесение в список еще нескольких китайских фирм.

В то же время Пекин не раз отрицал свою причастность к поддержке военных усилий Москвы.

Эти ограничения входят в новый, уже 18-й пакет санкций ЕС против России, введенных после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В ЕС также обсуждают такие шаги в рамках нового пакета санкций:

отключить более 20 российских банков от платежной системы SWIFT и запретить транзакции для этих кредиторов;

ввести санкции против газопроводов Северный поток, чтобы они никогда не заработали;

снизить ценовой “потолок” на российскую нефть с $60 до $45, но для этого, вероятно, понадобится поддержка стран Большой семерки;

усилить ограничения против теневого флота российских нефтяных танкеров, добавив в список почти 80 новых судов (всего их станет более 400). Санкции также коснутся нескольких компаний и трейдеров, сотрудничающих с этим флотом.

Кроме того, список запрещенных к ввозу в Россию товаров пополнится машинами и химикатами, которые Москва может использовать в военной сфере.

Также в новый санкционный список попадет около двадцати организаций, которые, как считается, помогают России обходить эти ограничения.

Главная цель 18-го пакета санкций — усилить давление на Кремль, чтобы он согласился на немедленное прекращение огня и начал мирные переговоры с Украиной.

ЕС планирует получить поддержку всех государств-членов до саммита лидеров, который состоится в Брюсселе 26 июня.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.