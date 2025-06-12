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Валентина Летяк, редактор ленты
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В Белом доме рассказали о встречах Трампа на саммите G7, где будет и Зеленский

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: Факти ICTV

Администрация президента США готовит отдельные двусторонние встречи Дональда Трампа на полях саммита G7 в Канаде, где ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных двусторонних встречах.

Встретятся ли Трамп и Зеленский на саммите G7

— Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами, — сказала она.

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Однако Левитт не уточнила, планируется ли отдельная встреча Трампа именно с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что график еще согласовывается.

— Мы его обнародуем, как только он у нас появится, — добавила пресс-секретарь Белого дома.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подтвердил, что получил от премьер-министра Канады официальное приглашение на саммит Группы семи, который состоится в Кананаскисе 15-17 июня.

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Источник: Укринформ

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