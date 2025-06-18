Лидеры G7 настроены давить на РФ для достижения мира в Украине — Карни

Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине, а также признали, что Киев взял на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и Москва должна сделать то же самое.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни — председательствующего на нынешнем саммите G7 — по итогам мероприятия.

Украина в заявлении по итогам саммита G7 в Канаде

— Лидеры G7 решительно настроены изучать все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции, — подчеркнул он.

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По его словам, были встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить поддержку сильной и суверенной Украины со стороны стран Большой семерки, включая расходы на оборону и восстановление.

Лидеры G7 также признали связь между кризисами в Украине, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее СМИ писали, что совместного заявления по Украине по итогам саммита G7 не будет якобы из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался поддерживать жесткую риторику против РФ, чтобы не навредить возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

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