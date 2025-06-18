Лідери G7 налаштовані тиснути на РФ для досягнення миру в Україні – Карні

Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, і визнали, що Київ взяв на себе зобов’язання щодо безумовного припинення вогню, і Москва має зробити те ж саме.

Про це йдеться в заяві премʼєр-міністра Канади Марка Карні – головуючого на цьогорічному саміті G7 – за підсумками заходу.

Україна у заяві за підсумками саміту G7 в Канаді

– Лідери G7 рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями, – наголосив він.

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За його словами, були зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити підтримку сильної та суверенної України з боку країн Великої сімки, включно з витратами на оборону та відновлення.

Лідери G7 також визнали зв’язок між кризази в Україні, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Раніше ЗМІ писали, що спільної заяви щодо України за підсумками саміту G7 не буде нібито через те, що президент США Дональд Трамп відмовився підтримувати жорстку риторику проти РФ, аби не зашкодити можливим переговорам із російським диктатором Володимиром Путіним.

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