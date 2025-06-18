США будут эвакуировать своих граждан из Израиля круизными лайнерами

Соединенные Штаты приступили к организации эвакуационных рейсов для своих граждан, находящихся на территории Израиля. Всех американцев призывают как можно быстрее покинуть страну.

Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети X.

США объявили эвакуацию своих граждан из Израиля: что известно

Из-за того, что авиасообщение над Израилем пока не работает, эвакуация будет проходить морскими круизными лайнерами.

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— Граждане США, желающие покинуть Израиль, должны зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler (STEP), — говорится в официальном сообщении посольства США.

В посольстве также подчеркнули, что работают над альтернативными путями эвакуации, чтобы помочь как можно большему числу людей покинуть страну в условиях угрозы безопасности.

Напомним, за последние дни Израиль провел ряд военных операций по предотвращению атак с территории Ирана. В условиях стремительного ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, Израиль вводит жесткие ограничения на выезд собственных граждан.

Министерство также подтвердило, что выезд возможен только для иностранных граждан, находящихся в Израиле на временной основе – деловые визиты, туризм или дипломатическая миссия. Для самих израильтян границы остаются закрытыми до отдельного распоряжения.

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