Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

США евакуюватиме своїх громадян з Ізраїлю круїзними лайнерами

США почали евакуацію громадян з Ізраїлю морськими лайнерами
Фото: Unsplash

Сполучені Штати розпочали організацію евакуаційних рейсів для своїх громадян, які перебувають на території Ізраїлю. Усіх американців закликають якнайшвидше залишити країну.

Про це повідомив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі в соцмережі X.

США оголосило евакуацію своїх громадян з Ізраїлю: що відомо

Через те, що авіасполучення над Ізраїлем наразі не працює, евакуація відбуватиметься морськими круїзними лайнерами.

Зараз дивляться

— Громадяни США, які бажають покинути Ізраїль, мають зареєструватися у Програмі реєстрації Smart Traveler (STEP), — йдеться в офіційному повідомленні посольства США.

У посольстві також наголосили, що працюють над альтернативними шляхами евакуації, аби допомогти якомога більшій кількості людей залишити країну в умовах безпекової загрози.

Нагадаємо, за останні дні Ізраїль провів низку воєнних операцій із запобігання атакам з території Ірану. В умовах стрімкого погіршення ситуації на Близькому Сході Ізраїль запроваджує жорсткі обмеження на виїзд власних громадян.

Міністерство також підтвердило, що виїзд можливий тільки для іноземних громадян, які перебувають в Ізраїлі на тимчасовій основі, – ділові візити, туризм або дипломатична місія. Для самих ізраїльтян кордони залишаються закритими до окремого розпорядження.

Читайте також
Евакуюватися з Ізраїлю та Ірану хочуть майже 400 українців – МЗС
Скільки українців в Ізраїлі хочуть покинути країну

Пов'язані теми:

ІзраїльВійна в ІзраїліПосольство США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь