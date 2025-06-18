США евакуюватиме своїх громадян з Ізраїлю круїзними лайнерами

Сполучені Штати розпочали організацію евакуаційних рейсів для своїх громадян, які перебувають на території Ізраїлю. Усіх американців закликають якнайшвидше залишити країну.

Про це повідомив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі в соцмережі X.

США оголосило евакуацію своїх громадян з Ізраїлю: що відомо

Через те, що авіасполучення над Ізраїлем наразі не працює, евакуація відбуватиметься морськими круїзними лайнерами.

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— Громадяни США, які бажають покинути Ізраїль, мають зареєструватися у Програмі реєстрації Smart Traveler (STEP), — йдеться в офіційному повідомленні посольства США.

У посольстві також наголосили, що працюють над альтернативними шляхами евакуації, аби допомогти якомога більшій кількості людей залишити країну в умовах безпекової загрози.

Нагадаємо, за останні дні Ізраїль провів низку воєнних операцій із запобігання атакам з території Ірану. В умовах стрімкого погіршення ситуації на Близькому Сході Ізраїль запроваджує жорсткі обмеження на виїзд власних громадян.

Міністерство також підтвердило, що виїзд можливий тільки для іноземних громадян, які перебувають в Ізраїлі на тимчасовій основі, – ділові візити, туризм або дипломатична місія. Для самих ізраїльтян кордони залишаються закритими до окремого розпорядження.

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