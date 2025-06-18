Все члены НАТО в этом году достигнут показателя 2% ВВП на оборону — Рютте
В 2025 году все страны-члены НАТО достигнут целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП, установленного еще в сентябре 2014 года на Уэльском саммите.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите G7, который 17 июня завершился в Канаде.
Страны НАТО выполнили показатель 2% ВВП на оборону
Выступая вместе с канадским премьером Марком Карни, глава блока приветствовал решение Канады достичь уже в этом году целевого уровня расходов на оборону, установленного НАТО.
— То, что вы решили довести расходы Канады на НАТО до 2% в этом году, действительно фантастическое, — сказал Рютте.
Он отметил, что вместе с недавним заявлением Португалии о достижении 2% ВВП в этом году все члены НАТО достигнут этого показателя в 2025 году.
— Это действительно отличная новость, — добавил генсек блока.
Говоря о предстоящем саммите в Гааге, он отметил необходимость увеличения инвестиций и усиление оборонно-промышленного потенциала.
— Я ожидаю, что лидеры примут смелые решения относительно дальнейшего усиления нашей обороны – в частности, согласования нового плана оборонных инвестиций, по которому наши оборонные инвестиции вырастут до 5% ВВП, — подытожил генсек НАТО.
Североатлантический блок уже обнародовал программу саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.
Президент Украины Владимир Зеленский, получивший официальное приглашение, примет участие только в официальном ужине 24 июня, который принимает нидерландская королевская семья.