Усі члени НАТО цього року досягнуть показника 2% ВВП на оборону – Рютте
У 2025 році усі країни-члени НАТО досягнуть цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП, встановленого ще у вересні 2014 року на Уельському саміті.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті G7, який 17 червня завершився у Канаді.
Країни НАТО виконали показник 2% ВВП на оборону
Виступаючи разом із канадським прем’єром Марком Карні, очільник блоку привітав рішення Канади досягти вже цього року цільового рівня витрат на оборону, встановленого НАТО.
– Те, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, є справді фантастичним, – сказав Рютте.
Він зауважив, що разом із нещодавньою заявою Португалії про досягнення 2% ВВП цього року всі члени НАТО досягнуть цього показника у 2025 році.
– Це справді чудова новина, – додав генсек блоку.
Говорячи про майбутній саміт в Гаазі, він наголосив на необхідності збільшення інвестицій і посилення оборонно-промислового потенціалу.
– Я очікую, що лідери ухвалять сміливі рішення щодо подальшого посилення нашої оборони, зокрема узгодження нового плану оборонних інвестицій, за яким наші оборонні інвестиції зростуть до 5% ВВП, – підсумував генсек НАТО.
Північноатлантичний блок вже оприлюднив програму саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.
Президент України Володимир Зеленський, який отримав офіційне запрошення, братиме участь лише в офіційній вечері 24 червня, яку приймає нідерландська королівська родина.