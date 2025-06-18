Усі члени НАТО цього року досягнуть показника 2% ВВП на оборону – Рютте

У 2025 році усі країни-члени НАТО досягнуть цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП, встановленого ще у вересні 2014 року на Уельському саміті.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті G7, який 17 червня завершився у Канаді.

Країни НАТО виконали показник 2% ВВП на оборону

Виступаючи разом із канадським прем’єром Марком Карні, очільник блоку привітав рішення Канади досягти вже цього року цільового рівня витрат на оборону, встановленого НАТО.

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– Те, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, є справді фантастичним, – сказав Рютте.

Він зауважив, що разом із нещодавньою заявою Португалії про досягнення 2% ВВП цього року всі члени НАТО досягнуть цього показника у 2025 році.

– Це справді чудова новина, – додав генсек блоку.

Говорячи про майбутній саміт в Гаазі, він наголосив на необхідності збільшення інвестицій і посилення оборонно-промислового потенціалу.

– Я очікую, що лідери ухвалять сміливі рішення щодо подальшого посилення нашої оборони, зокрема узгодження нового плану оборонних інвестицій, за яким наші оборонні інвестиції зростуть до 5% ВВП, – підсумував генсек НАТО.

Північноатлантичний блок вже оприлюднив програму саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Президент України Володимир Зеленський, який отримав офіційне запрошення, братиме участь лише в офіційній вечері 24 червня, яку приймає нідерландська королівська родина.

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