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Какова численность населения Ирана в 2025 году: актуальные данные

населення Ірану
Фото: Pixabay

Иран (официальное название Исламская Республика Иран) — государство, расположенное в Западной Азии, с административным центром в Тегеране.

Площадь страны 1 648 195 км². Она считается второй по величине страной Ближнего Востока и 17-й в мире.

Какова численность населения Ирана в 2025 году и какой она была в другие годы — читайте в материале Фактов ICTV.

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Общая численность населения Ирана в 2025 году

По данным Worldometer, численность населения Ирана в 2025 году составляет 92 417 681 человек.

В этом году показатели выросли на 0,67% по сравнению с 2024 годом.

Численность населения Ирана стабильно растет примерно на 0,9% ежегодно.

Страна занимает 17-е место среди самых населенных стран мира.

Кто живет в Иране: основные национальности

Иран — многонациональная страна. Здесь проживают этнические персы, азербайджанцы, курды, арабы, луристанцы, белуджи, туркмены.

Количество чистых мигрантов по состоянию на 2025 год — 116 786 человек.

Преобладающая часть населения Ирана проживает в городских условиях — это около 73%.

Средний возраст иранцев — 34 года.

Как менялась численность населения Ирана по годам

  • В 2024 году общая численность населения Ирана составляла 89 809 781 человек (на 0,88% меньше, чем в 2023 году).
  • В 2023 году общая численность населения Ирана составляла 90 608 707 человек (на 1,21% больше, чем в 2022 году).
  • В 2022 году общая численность населения Ирана составляла 89 524 246 человек (на 1,21% больше, чем в 2021 году).

Общая численность населения основана на фактическом определении населения, которое учитывает всех жителей, независимо от правового статуса или гражданства.

Какова численность населения Ирана в 2025 году и в другие годы:

скільки населення в Ірані

Фото: скриншот с сайта / Macrotrends

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