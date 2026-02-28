Іран (офіційна назва Ісламська Республіка Іран) — держава, розташована в Західній Азії, з адміністративним центром у Тегерані.

Площа країни 1 648 195 км² (для порівняння, Україна має площу 603 628 км². – Ред.). Вона вважається другою за розміром країною Близького Сходу та 17-ю у світі.

Яка чисельність населення Ірану у 2026 році та якою була в інші роки — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Загальна чисельність населення Ірану в 2026 році

За даними Worldometer, кількість населення в Ірані у 2026 році становить 93 млн 168 тис. 497 осіб.

Цього року показники зросли на 0,81%, якщо порівнювати з 2025 роком.

Чисельність населення Ірану стабільно зростає приблизно на 0,9 % щороку.

Країна посідає 17-те місце серед найзаселеніших країн світу.

Хто живе в Ірані: основні національності

Іран — багатонаціональна країна. Тут проживають етнічні перси, азербайджанці, курди, араби, луристанці, белуджі, туркмени.

Переважна кількість населення Ірану проживає в міських умовах — це близько 73 %.

Середній вік іранців — 34 роки.

Як змінювалася чисельність населення Ірану за роками

У 2025 році загальна чисельність населення Ірану становила 92 417 681 осіб (на 0,67% більше, ніж у 2024 році).

У 2024 році загальна чисельність населення Ірану становила 89 809 781 осіб (на 0,88% менше, ніж у 2023 році).

У 2023 році загальна чисельність населення Ірану становила 90 608 707 осіб (на 1,21% більше, ніж у 2022 році).

У 2022 році загальна чисельність населення Ірану становила 89 524 246 осіб (на 1,21% більше, ніж у 2021 році).

Загальна чисельність населення базується на фактичному визначенні населення, яке враховує всіх мешканців, незалежно від правового статусу чи громадянства.

Яка кількість населення Ірану в інші роки:

