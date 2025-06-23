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МАГАТЭ: повреждения ядерных объектов Ирана могут быть значительными

Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

В МАГАТЭ прогнозируют значительные разрушения на ядерном комплексе в иранском Фордо после ударов США.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время открытия экстренного заседания Совета управляющих агентства в понедельник в Вене.

Последствия удара США по ядерным объектам в Иране

— На основе доступной МАГАТЭ информации позвольте сообщить о состоянии ядерных объектов Ирана после атак США утром в воскресенье. На данный момент никто, включая МАГАТЭ, не может полностью оценить подземные повреждения в Фордо, — сказал Гросси.

На объекте Фордо, главном месте Ирана для обогащения урана до 60%, видны кратеры, что указывает на использование боеприпасов, способных пробивать грунт на большую глубину.

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Гросси добавил, что, учитывая использованную взрывную силу и чрезвычайную чувствительность центрифуг к вибрациям, ожидаются значительные повреждения.

Кроме того, на ядерном объекте в Исфагане во время удара США были поражены дополнительные здания, связанные с процессом конверсии урана.

Также на этом объекте были поражены входы в туннели, используемые для хранения обогащенного материала.

На объекте в Натанзе поврежден завод по обогащению урана.

Раньше Иран проинформировал МАГАТЭ, что не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами всех трех объектов.

Гросси призвал все стороны к дипломатическому урегулированию и возобновлению переговоров, а также к разрешению Ираном инспекторам агентства для оценки запасов урана.

Напомним, утром 23 июня американские бомбардировщики нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Натанзе и Исфагане.

Позже Пентагон заявил о полном уничтожении ядерных объектов в Иране.

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